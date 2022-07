Ermittlungen gegen einen unbekannten Müllsünder

Zwölf alte Reifen sowie fast 40 alte Öl- und Kühlwasserkanister wurden am Reinbeker Redder abgeladen. Eine Straftat?

Müll am Reinbeker Redder, fotografiert von einem Leser.

Lohbrügge. Sieben Euro kostet es, wenn Hamburger ihre Reifen bei einem Recyclinghof der Stadtreinigung abgeben wollen – pro Stück. Kosten, die sich ein Unbekannter wohl sparen wollte: Am Reinbeker Redder haben Umweltsünder zwölf alte Reifen sowie fast 40 alte Öl- und Kühlwasserkanister abgeladen. Der Müllberg, den jetzt ein Leser fotografierte, wurde bereits Ende Mai von einem Zeugen an die Polizei gemeldet. Die hat seinerzeit ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Stadtreinigung wurde über den Fund informiert und soll ihn nun beseitigen

Ob es sich um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit handelt, konnte die Polizei am Mittwoch nicht sagen. Das hängt unter anderem von der Gefährlichkeit der Fundstoffe ab – also ob sich beispielsweise in den Kanistern noch umweltschädliche Flüssigkeiten befinden. Die Stadtreinigung wurde über den Fund informiert und soll ihn nun beseitigen.