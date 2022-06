Landesjugendorchester spielt in der Auferstehungskirche

Das Landesjugendorchester Hamburg spielt in der Auferstehungskirche in Lohbrügge erstmals wieder in großer Besetzung.

Lohbrügge. Die Bergedorfer Musiktage gastieren am kommenden Freitag, 24. Juni, mit einem Konzert des Landesjugendorchesters Hamburg in der Auferstehungskirche am Kurt-Adams-Platz 9. Unter der Leitung seines Dirigenten Johannes Witt präsentiert das Ensemble sein neues Programm, das unter dem Motto steht: „Freue dich an der Freude anderer – und das Leben ist doch zu ertragen“. Nach zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause ein passender Titel.

Das Sommerkonzert, erstmals seit 2019 wieder in großer Besetzung, beginnt um 19 Uhr. Gespielt werden Werke von Ludwig van Beethoven und Peter Tschaikowsky. Darunter auch die Leonoren-Ouvertüre aus Beethovens Oper Fidelio und die Sinfonie Nr. 4 f-Moll von Tschaikowsky.

Bergedorfer Musiktage: Landesjugendorchester in Lohbrügge

Das Landesjugendorchester ist das Auswahl-Ensemble der Hansestadt Hamburg. „Die musikalische Nachwuchsarbeit auf Spitzenniveau sowie das soziale Miteinander zeichnen das 1968 gegründete Orchester aus“, heißt es in der Ankündigung des Lohbrügger Auftritts. Das Orchester, welches sich wöchentlich zu Proben trifft, besteht aus rund 70 Mitgliedern, die alle zwischen 14 und 25 Jahre alt sind. Es verwaltet sich selbst.

Orchesterchef Johannes Witt wuchs in Hamburg und Toronto auf und studierte in Köln und St. Petersburg. Seit 2020 ist er der Dirigent und der künstlerische Leiter des Landesjugendorchesters. Unterstützt wird das Ensemble in der Auferstehungskirche von der Solistin Anouchka Hack, die aktuell unter anderem auch mit dem Royal Bangkok Symphony und dem Philharmonischen Orchester Erfurt zusammenarbeitet.

Tickets (18 Euro) für das Konzert des Jugendorchesters gibt es telefonisch unter 018 06/70 07 33, im Internet unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.