Polizei Hamburg: Betrunkener Lohbrügger will einparken – 25.000 Euro Schaden

Hamburg. Erst eine Hauswand konnte das überhastete Einparkmanöver eines Lohbrüggers am Freitagabend kurz vor Mitternacht stoppen. Der 24-Jährige war zusammen mit einem Kumpel in seinem Mazda auf der linken Fahrspur des Sander Damms in Richtung Lohbrügger Markt unterwegs, als er plötzlich rechts am Straßenrand einen freien Parkplatz entdeckte.

Sofort riss er das Steuer herum, um die Fläche bloß keinem anderen Autofahrer zu überlassen. Dumm nur, dass der Lohbrügger so betrunken war, dass er seine Geschwindigkeit unterschätzte.

Polizei Hamburg hat keine Mühe, den Fahrer zu stellen

Die Folge: Der Mazda kam ins Schleudern, rutschte quer über die Straße und kam erst an der Hauswand zum Stehen. Deren Mauerwerk blieb zwar weitgehend unbeschädigt, doch der Wagen hat wohl nur noch Schrottwert. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf 25.000 Euro.

Beide Insassen des Mazda wollten fliehen, doch das gelang nur dem Beifahrer. Die Polizei war schon wenige Minuten nach dem Unfall vor Ort und hatte keine Mühe, den betrunkenen 24-Jährigen zu stellen. Die Atemalkohol-Messung ergab mehr als ein Promille.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein und der demolierte Mazda wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der Beifahrer blieb das Wochenende über verschwunden.