Jon Flemming Olsen Was der „Dittsche“-Star an Lohbrügge mag

Dittsche (Olli Dittrich, rechts) und Wirt Ingo (Jon Flemming Olsen) in der Eppendorfer Grillstation.

Der bekannte Imbisswirt Ingo gibt am Freitag ein Konzert in der Lola. Im Interview gibt er Einblicke in sein Musikerleben.