Güngör Yilmaz mit seinen Auto auf dem Parkplatz am Harnackring 66, auf dem er drei Minuten zu lange geparkt hatte. Kosten: 142,45 Euro.

In Lohbrügge werden Erinnerungen an frühere Abschleppabzocke wach. Die Firmennummer ist dieselbe. Hat nur der Name gewechselt?