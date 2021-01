Für 631 Euro: Gottesdienst-Thema bei ebay versteigert

Hamburg. „In der Welt habt ihr viel Bekümmernis“ lautet das Thema der Predigt am Sonntag, 31. Januar, in der Lohbrügger Auferstehungskirche am Kurt-Adams-Platz. Die Auswahl dieses Themas erfolgte nach Mitteilung von Pastor Jonas Goebel auf recht ungewöhnliche Weise: Es wurde im Internet auf der Handelsplattform eBay versteigert – nicht zum ersten Mal. Der Meistbietende gewann die Auktion mit 631 Euro und stockte den Betrag bei seiner Überweisung noch auf 750 Euro auf.

Der Gottesdienst am Monatsende beginnt um 11 Uhr und kann wie künftig alle Gottesdienste der Auferstehungskirche auf drei Arten mitgefeiert werden: ganz herkömmlich vor Ort, per Livestream online via Youtube oder per Zoom-Videokonferenz.

Auferstehungskirche Lohbrügge: Predigt-Thema auf ebay versteigert

„Besonders ist dabei, dass das Geschehen vor Ort und die Zoom-Konferenz gewissermaßen verschmelzen“, erklärt Goebel. Denn in der Kirche werden per Beamer die Zoom-Teilnehmer gezeigt, außerdem werden Lesung und Gebete per Zoom gesprochen und dann vor Ort und per Livestream gehört. „Die Idee dahinter ist, dass wir so gut es mit Corona eben geht, wirklich zusammen feiern – egal wo wir gerade sind oder sein können.“