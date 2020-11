Lohbrügge. Mit Unterstützung der Bergedorfer Tafel startet die Auferstehungsgemeinde ein neues Angebot für bedürftige Menschen: Übermorgen und künftig jeden Freitag werden am Kurt-Adams-Platz zwischen 12 und 14 Uhr kostenlos Lebensmittel verteilt. Der „KAP-Markt“ wird von Ehrenamtlichen organisiert, die zunächst etwa 30 Kunden erwarten, die sich vorab nicht anmelden müssen.

„Wir schätzen, dass der Bedarf groß sein wird, denn sicher kommen auch Leute, von denen man das gar nicht vermutet“, sagt Pastor Jonas Goebel: „Aber wir müssen die Testphase abwarten und uns darauf einstellen, ob zehn oder 100 kommen. Und ob die Tafel ausreichend Spenden bekommt.“

Lohbrügge hat jetzt eine eigene Tafel

Die Idee, die Lohbrügger mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen, war schon vor über einem Jahr entstanden. Die Umsetzung jetzt zu Corona-Zeiten erfordert Umsicht, denn nur ein bis zwei Menschen dürfen gleichzeitig in der Ausgabestelle sein und sollten möglichst ihre eigenen Tüten oder Beutel mitbringen. Noch sind helfende Hände im Team gefragt, um verlässlich jeden Freitag den KAP-Markt öffnen zu können. Wer mitmachen will, ruft Telefon 040/51 32 72 15.

Auch einsame Lohbrügger und Menschen mit konkreten Sorgen können sich an den Pastor wenden: „Ich bin zwar kein Sozialarbeiter, kann aber gut zuhören und an die richtigen Ansprechpartner vermitteln“, verspricht Goebel, der Optimismus und Zuversicht verbreiten will. Dabei möge auch die neue Ausstellung in der Kirche helfen, bei der Brigitte Hemmert „Bubbles – Buntes Rundes in Acryl“ zeigt.

Bis zum 20. Dezember sind 14 farbenfrohe Werke ausgestellt. „Das erste Bild, das verkauft wird, muss teuer sein. Denn der Erlös fließt in unsere neue Lautsprecher-Anlage“, sagt der Pastor schmunzelnd.

Pastor Jonas Goebel hat eine eigene Video-Serie

Dafür Angebote einzuholen, gehört übrigens auch zu den pastoralen Aufgaben. Was er sonst so den ganzen lieben Tag lang macht, verrät Jonas Goebel in seiner neuen Video-Serie, die in 14 Folgen das Pastorenleben beschreibt. Was Pastorin Jasmin Zielke in Neuallermöhe als Instagram-Account zeigt, bringt der Lohbrügger über den You-Tube-Kanal heraus und freut sich mittlerweile über „schon knapp 200 Klicks“.

Die zweite Staffel ist bereits angelaufen für die WhatsApp-Gruppe, die jeden Sonnabend über einen Bibeltext diskutiert. Wer seinem Gegenüber lieber die Augen schauen will, wählt den Glaubenskursus, der sonntags von 16 bis 17.30 Uhr per Zoom-Videokonferenz zu verfolgen ist. Am 15. November steht die Frage „Wie führt uns Gott?“ im Mittelpunkt.

Karten für den Gottesdienst am Heiligen Abend reservieren

Dass sich Gläubige auch noch wahrhaftig begegnen dürfen, zeigt sich in den Gottesdiensten – auch am Heiligen Abend: Ein Krippenspiel mit Sopranistin Tia Lippelt wagt die Auferstehungsgemeinde um 13 und um 14.15 Uhr. Dafür müssen unbedingt vorab Karten reserviert werden – das gilt auch für das Weihnachtstheater, das um 15.30 Uhr beginnt.

Im Gotteshaus dürfen gleich sechsmal 30 Minuten lang bis zu 100 Plätze belegt werden, auch bei den Gottesdiensten, die um 16.45, 18 und 23 Uhr beginnen – sogar „mit Band im Kerzenschein“. Weitere Details finden sich im neuen Gemeindebrief unter www.kap-kirche.de.