„Bühne frei“ für eine besondere Livestream-Premiere

Katrin Redepenning und Gitarrist Markus Baltensperger spielen am Dienstag erstmals als Duo zusammen. „Die Zeitung hat uns verkuppelt.“

Sängerin Katrin Redepenning und Gitarrist Markus Baltensperger proben in seinem Oststeinbeker Studio für die Livestream-Premiere.

Oststeinbek. Bislang haben wir bei unserem Online-Kultur-Festival immer Künstler gestreamt, die mit ihren bestehenden Programmen wegen Corona sonst keine Auftrittsmöglichkeiten mehr gehabt hätten. Dies ist an diesem Dienstagabend anders: Sängerin Katrin Redepenning und Gitarrist Markus Baltensperger stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne und haben ihren Abend speziell für unsere Aktion„Bühne frei – live dabei!“ konzipiert.

„Wir sind beide bereits in der Livestream-Reihe aufgetreten“, erzählt Baltensperger. An unterschiedlichen Tagen standen sie im Zollenspieker Fährhaus vor unseren Kameras. „Da ist man natürlich neugierig, wie der andere diese ungewohnte Situation meistert, und schaut mal gegenseitig rein.“ So wurden die beiden Profimusiker aufeinander aufmerksam.

Premiere als Duo: Bei „Bühne frei“ wurde sie aufeinander aufmerksam

Unser Online-Kultur-Festvial „Bühne frei – live dabei“ hat mittlerweile über 50 Ausgaben erreicht. Online unter bergedorfer-zeitung.de gibt es alle Livestreams zum nachschauen und -hören.

Foto: Daniel Reichstaller

„Wir wurden praktisch durch die Bergedorfer Zeitung verkuppelt“, sagt Redepenning augenzwinkernd. Sie trafen sich in Baltenspergers Tonstudio in Oststeinbek und suchten aktiv nach gemeinsamen musikalischen Wurzeln. Das daraus resultierende Programm feiert nun bei „Bühne frei“ Premiere.

Katrin Redepenning und Markus Baltensperger präsentieren dabei Songs, die jeder kennt und sicher auch viele mitsingen können.

„Das ist auch für uns ein spannendes Experiment“ – und das live

Spannend wird, wie sich der Gitarrist, der eher im Soul, Jazz und R&B zu Hause ist, mit der Sängerin, die vor allem Operette, Musical und Chansons singt, als Duo miteinander eingrooven. „Das ist auch für uns ein spannendes Experiment“, sagt Baltensperger und Redepenning ergänzt: „Ein Live-Experiment, denn noch niemand hat uns zuvor gemeinsam gehört!“

Entsprechend gespannt sind beide auf die Zuschauerkommentare: „Das wird die erste Rückmeldung zu unserem gemeinsamen Programm.“

Livestream auf zahlreichen Online-Kanälen startet ab 20.15 Uhr

Diese besondere Premiere senden wir heute live aus dem Gemeindesaal Oststeinbek. Kostenfrei abrufbar ab 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau, unter bergedorfer-zeitung.de, bei Facebook und Youtube.