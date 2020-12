Der „Tramper“ stoppt zum Livestream-Konzert in der Mühle

Bergedorf. Der „Tramper“ lädt ein zu einer facettenreichen, musikalischen Reise: mal laut und rockig, mal locker-poppig und mal gefühlvoll leise. Wenn der gebürtige Reinbeker Andre „Tramper“ Weiskeller in die zwölf Saiten seiner Akustikgitarre greift, lässt sich das handgemachte Liedgut schwer in eine Schublade stecken: Folk-Pop passt, Lagerfeuer-Songs auch. Beim Livestream-Konzert am heutigen Dienstag aus der Bergedorfer Mühle erhält „Tramper“ Verstärkung durch den Schlagzeuger Tilo Guckuk. „Wir werden richtig Gas geben“, verrät „Tramper“. Denn die beiden Vollblutmusiker, die in Hamburg auch Gitarre und Schlagzeug unterrichten, sind wie ihre Kollegen durch Corona mächtig ausgebremst. „Das bremst aber nicht den Elan und die gute Laune!“

„Tramper“ hat beim Singer-Songwriter-Slam im Hamburger Club Molotow schon den Hauptpreis für die beste Performance erhalten und gewann gemeinsam mit Violinistin Ida Phillip den Award als beste Band beim Music Storm Contest. Er liebt Herausforderungen. Und ein Konzert ohne Vor-Ort-Publikum, nur vor unseren Kameras, ist für einen Livemusiker durchaus eine Challenge – auch und gerade, weil „Tramper“ durchaus schon vor 10.000 Fans in der MDCC-Arena, auf der Hansesail oder dem Deichbrand-Festival aufgetreten ist.

Auf dem Programm stehen heute Abend eigene Songs mit eingängigen Melodien und authentischen Texten. Drummer Tilo Guckuk verleiht dem Akustik-Set den nötigen Drive. Der Livestream aus der Mühle startet um 20.15 Uhr auf bergedorfer-zeitung.de und Facebook.