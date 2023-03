Touren auf der Dove-Elbe: Mit „Uns Ewer“ von Museum zu Museum

Vom Schloss zum Rieck-Haus oder in Gegenrichtung: Bergedorfer Museumslandschaft bietet besondere Touren über die Dove-Elbe an.

Bergedorf/Curslack. Mit dem Nachbau eines historischen Segelschiffs über Schleusengraben und Dove-Elbe schippern – das bietet die Bergedorfer Museumslandschaft in Kooperation mit dem Förderverein Vierländer Ewer von Mai bis September an. Am Freitag, 5. Mai, startet „Uns Ewer“, ein originalgetreu nachgebauter Gemüse-Ewer, zum ersten „Museumstörn“ in diesem Jahr.

Die Touren beginnen jeweils um 10 Uhr mit einem geführten Rundgang durch das Museum für Bergedorf und die Vierlande im Bergedorfer Schloss. Danach geht es zu Fuß zum alten Bergedorfer Hafen (Serrahn) und an Bord des Ewers. Die Fahrt über den Schleusengraben und die Dove-Elbe dauert etwa eine Stunde. Sie endet an einem Anleger in der Nähe des Freilichtmuseums Rieck-Haus.

„Uns Ewer“ fährt wieder zwischen Schloss und Rieck-Haus

Dort erwartet die Teilnehmer die nächste Führung. Sie erkunden das historische Bauernhaus und erfahren dabei allerlei Anekdoten rund ums Vierländer Landleben – je nach Vorliebe „op Platt“ von Buur Ernie alias Ernst Korth oder auf Hochdeutsch. Der Ausflug dauert insgesamt etwa vier Stunden. Er wird auch in umgekehrter Richtung angeboten. Die Startzeit am Rieck-Haus ist um 11 Uhr.

Weitere „Museumstörns“ sind am Freitag, 2. Juni, Sonnabend, 24. Juni, Sonnabend, 8. Juli, Freitag, 21. Juli, Freitag, 11. August, Sonnabend, 26. August, und Sonnabend, 16. September. Preis: 25 Euro. Anmeldung unter Telefon 040/428 91 25 09.