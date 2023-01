Singender Krankenpfleger aus Curslack im NDR-Fernsehen

Sven Baustian (40) lebt mit seiner Familie in Curslack. Baustian verdient sein Geld als Krankenpfleger, möchte als Schlager- und Deutschpop-Sänger Jonni Hamburg durchstarten.

Curslack. Jonni Hamburg, der singende Krankenpfleger aus Curslack, wurde am 14. Januar von einem Fernsehteam begleitet. Die Mitarbeiter des NDR filmten Jonni Hamburg, der mit bürgerlichem Namen Sven Baustian heißt, bei seiner Arbeit als Pfleger in der Psychiatrie des Asklepios Klinikums Harburg. Abends bekam das Fernsehteam dann das zweite Gesicht des 40-Jährigen vor die Linse und filmte den Schlagerpopsänger bei dessen erstem Liveauftritt überhaupt.

„Das Konzert war im Anleger 15 auf St. Pauli“, sagt Jonni Hamburg. „Bei einer Schlagerparty habe ich fünf Lieder gesungen. Der Auftritt kam gut an. In der Kneipe waren rund 150 Schlagerfreunde zu Gast.“ Unter anderem sang der 40-Jährige seine erste Single, ein Lied mit dem Titel „Auf der Reeperbahn nachts um halb 3“.

Jonni Hamburg

Jonni Hamburg: Auch NDR wird auf singenden Krankenpfleger aufmerksam

Das NDR-Fernsehen zeigt den etwa fünfminütigen Beitrag über den Curslacker, der nun als Schlagersänger durchstarten möchte, am Sonntag, 29. Januar, 18 Uhr, in der Sendung „Rund im den Michel“. Die Sendung wird am Montag, 30. Januar, 1.55 bis 2.40 Uhr, wiederholt. Das Musikvideo zu „Auf der Reeperbahn nachts um halb 3“ kann kostenlos auf YouTube angeschaut werden. Wer dort den Namen „Jonni Hamburg“ eingibt, wird es finden – und auch einen Clip zu dem neuen Song „Wer braucht den Mond“.

Die YouTube-Clips des Sängers wurden bisher rund 6500 Mal aufgerufen. Der singende Krankenpfleger auf Instagram: #jonnihamburg.