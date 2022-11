Weihnachtsmärchen: Mit "Peter Pan" auf einer Reise ins Nimmerland

Die Theatergruppe des SCVM bringt nach drei Jahren Pause wieder ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne. Um was es in dem Stück geht.

Curslack/Zollenspieker. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause präsentiert das Theater99 eine neue Produktion: „Peter Pan“. „Es hat uns alles sehr gefehlt: die Gemeinschaft, der Bühnenbau, die Kostümschneiderei, die Requisite und so vieles mehr“, sagt Kristina Schmidt-Stoldt, die die Theatersparte im Sport-Club Vier- und Marschlande vor mehr als 20 Jahren mitgründete. Alle 36 Mitglieder der Theatergruppe, die in der Schule Curslack-Neuengamme probt, sind dabei – davon jeweils zwölf Kinder und Erwachsene auf der Bühne. Die Premiere des Weihnachtsmärchens ist am Sonnabend, 3. Dezember, in der Schule Curslack-Neuengamme, zwei weitere Aufführungen folgen. Es gibt noch Karten.

„Peter Pan“ eignet sich für Kinder ab vier Jahren

„Peter Pan“ bringt die Zuschauer in das Nimmerland. Dort müssen die Geschwister Wendy, Anne und John ein aufregendes Abenteuer bestehen, denn Peter Pan nimmt sie dorthin mit – zu den „vergessenen Kindern“, Meerjungfrauen, Indianern, Fee Tinkerbell, Piraten mit ihrem Anführer Captain Hook und einem tickenden Krokodil. Es gilt, Indianer-Prinzessin Tigerlilly zu befreien, die von den Piraten entführt wurde. Das farbenfrohe, etwa 60-minütige Theaterstück eignet sich für Kinder ab vier Jahren.

Theater: Wo es Hamburgs schönste Weihnachtsmärchen zu sehen gibt

Vorverkauf-Start: Saison im Theater Haus im Park und Körber-Haus

Weihnachtsmarkt Bergedorf: 100.000 Lichter lassen Markt auf der Schlosswiese erstrahlen

Die Aufführung am 3. Dezember am Gramkowweg 5 startet um 15 Uhr. Am Tag darauf gibt es an der Schule eine weitere Vorstellung, die ebenfalls um 15 Uhr beginnt. Im Zollenspieker Fährhaus am Zollenspieker Hauptdeich 141 wird „Peter Pan“ am Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, auf die Bühne gebracht.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Akteure des Theaters99, die für „Peter Pan“ auf der Bühne stehen.

Foto: Theater99

Eintrittskarten sind ab 9 Euro erhältlich. Karten für die beiden Aufführungen in der Schule gibt es im Ticketshop unserer Zeitung (CCB, Weidenbaumsweg 21). Außerdem können Karten für alle drei Vorstellungen beim Theater99 unter Telefon 040/22 85 41 22 und per E-Mail (nina.kostorz@theater99.de) erworben werden. Zudem soll es Karten an den Tageskassen geben. Internet: www.theater99.de.