Curslack: Ausbilder Schmidt gibt Befehle im Vierländer Landhaus

Comedian Holger Müller übernimmt am 12. November in Curslack das Kommando. Wieso der Soldat Senioren in der Armee für richtig hält.

Curslack. Die Besucher des Vierländer Landhauses dürften sich am Sonnabend, 12. November, vorkommen wie auf einem Exerzierplatz: Von 20 Uhr an hat in den Räumen am Curslacker Heerweg 2 a Ausbilder Schmidt das Kommando.

Schmidt, hinter dem sich der Comedian Holger Müller verbirgt, trägt stets ein altes Bundeswehr-Outfit. Im November 2019 kam der Auftritt des schrägen Soldaten bei den knapp 150 Gästen des Vierländer Landhauses sehr gut an. Damals gab es lautstarkes Gelächter und viel Szenenapplaus. Nun will Ausbilder Schmidt, der das Publikum stets mit einem zackigen „Morgen, ihr Luschen!“ begrüßt, erneut die Lachmuskeln strapazieren.

Veranstaltungstipp: Ausbilder Schmidt am 12. November in Curslack

Jüngere Comedy-Freunde kennen die Späße des Soldaten vor allem aus dem Internet, wo er als Ausbilder Schmidt auf YouTube zu finden ist. So hat der Ausbilder etwa längst erkannt, dass es sinnvoll sei, Senioren bei einer Freiwilligenarmee einzubeziehen: „Die vielen Altersflecken – die perfekte Tarnung.“ Auch gelingen dem Comedian Imitationen von Promis wie Reiner Calmund, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer.

Die Besucher dürfen sich auf ein 100-minütiges Gag-Feuerwerk nach dem Motto „Anschiss hat noch keinem geschadet“ freuen. Der Titel des neuen Programms lautet „Morgen ihr Luschen, Luschienen und Lurche“.

Der Eintritt inklusive Knabbereien auf dem Tisch beträgt 25 Euro. Tische – auch für Firmen – können reserviert werden. Telefon: 040/79 69 00 01. Karten im Vorverkauf gibt es beim Vierländer Markt (Neuengammer Hausdeich 215), im Kiosk Alte Garage (Curslacker Heerweg 2), im bz-Ticketshop im CCB Bergedorf (Bergedorfer Straße 105), bei Zigarren Fries in Geesthacht (Bergedorfer Straße 48) sowie beim Krabbenfischer im Marktkauf-Center (Alte Holstenstraße 30).

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.