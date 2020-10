Curslack. In sattem Gelb stehen die Sonnenblumen neben der Autobahn 25 zwischen Curslack und Bergedorf noch immer in voller Blüte und bringen Farbe in den oft so tristen Herbst. „Ich habe mich in die Sonnenblume verliebt“, gesteht Birger Riechmann. Der 24-Jährige hat den Korbblütler in den vergangenen Monaten in seinem Projekt „Flensburg blüht“ besonders schätzen gelernt. „Irgendwie werde ich immer fröhlich, wenn ich sie sehe“, sagt der gelernte Landwirt und Student der Agrarwissenschaften.

Gemeinsames Projekt von Student und Landwirten aus dem Landgebiet

Gemeinsam mit einem Freund hat er das Projekt in seiner Heimat an der Förde in diesem Jahr auf die Beine gestellt. Ihre Idee war es, dass Landwirte und Verbraucher gemeinsam etwas gegen das Insektensterben tun und so auch wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Über eine Online-Plattform konnten Interessenten Patenschaften für Blühflächen übernehmen. Auf drei Hektar (30.000 Quadratmeter) blühten dadurch Klee, Sommerwicke, Phacelia und Sonnenblume, tummelten sich Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge darin. „Das ist richtig gut angelaufen“, sagt Birger Riechmann zufrieden.

Da seine Freundin in Hamburg lebt, hat auch er seinen Lebensmittelpunkt an die Elbe verlagert. Und möchte nun auch Hamburg zum Blühen bringen: Mit Anja Siemers, Matthias Steffens, Nils Ohlrogge und Martin Lüdeke hat er Landwirte aus den Vier- und Marschlanden an seiner Seite, die seine Idee unterstützen. „Wir versprechen uns eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit durch Nährstoffbindung und Humusaufbau“, sagt Nils Ohlrogge.

Fünf Hektar sind zu vergeben, bei Bedarf auch mehr

Ebenso wolle man einen Beitrag für die Biodiversität leisten, erklärt Martin Lüdeke. Und nicht zuletzt bringe es eine Menge Farbe in die Vier- und Marschlande, wenn die Blüten der verschiedenen Arten vom Sommer bis in den Herbst hinein in verschiedenen Farben blühen.

Insgesamt fünf Hektar haben die bisher beteiligten Landwirte bereitgestellt. Je nach Bedarf könnte die Gesamtfläche auch noch weiter wachsen. Die Flächen sind quer in den Vier- und Marschlanden verteilt, sodass es überall aufblühen soll: Am Ochsenwerder Landscheideweg in Ochsenwerder, am Kiebitzdeich in Neuengamme, an der Kreuzung Mette-Harden-Straße und Kirchwerder Hausdeich in Kirchwerder oder am Wirtschafts- und Wanderweg entlang der A 25 in Curslack.

Für 10 Euro gibt es 20 Quadratmeter Blühfläche

Im kommenden Mai soll die Saat ausgebracht werden, sodass ab Juli die ersten Blüten zu sehen sein werden. Privatpersonen oder Unternehmen können Patenschaften übernehmen und so zum Blütenbotschafter werden. Ebenso können Gutscheine an Personen verschenkt werden, die so zum Botschafter werden. „Jetzt gibt es die Chance, aktiv etwas für Insekten zu tun“, sagt Birger Riechmann.

Wer 10 Euro investiert, wird Botschafter von 20 Quadratmetern, mit 25 Euro werden 50 Quadratmeter finanziert und für 50 Euro gibt es 100 Quadratmeter. Auch größere Flächen sind möglich und können über das Kontaktformular gebucht werden. Je nachdem wie groß die Patenfläche ist, gibt es auch Zertifikate und Werbebanner auf der Fläche und Homepage. Für Firmen und auch Privatpersonen könnten dann im Sommer auch mal Ausflüge zu Flächen angeboten werden.

Kontakt gibt es per E-Mail an hamburg@blueht.jetzt oder auf der Internetseite www.hamburg-blueht.de.