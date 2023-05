CCB-Parkhaus: Nur nicht auf die rote Ampel reinfallen!

Bergedorf. Autofahrer Bruno Soltau mochte es nicht recht glauben, als vor mehreren Wochen im CCB-Parkhaus rechts über der Abfahrt zum Untergeschoss frühmorgens das rote „Besetzt“-Schild leuchtete. Er fuhr der roten Ampel zum Trotz hinunter und stellte fest: „Da parkten kaum Autos.“ Seitdem beachtet der Fünfhausener die „Besetzt“-Ampel nicht mehr – und findet regelmäßig im Untergeschoss eine schlimmstenfalls halb belegte Parketage vor.

So erfreulich das für ihn selbst ist, so sehr ärgert sich Soltau, wenn er an all die anderen Autofahrer denkt: „Für Nichteingeweihte und Ortsunkundige ist diese Fehlinformation ,Besetzt’ doch irreführend und führt dazu, dass viele Parkplätze nicht genutzt werden. Was bei der angespannten Parkplatzsituation in Bergedorf natürlich fatal ist.“

Ampel am CCC-Parkhaus zeigt häufig fälschlich „Besetzt“ an

Centermanager Lutz Müller kennt das Problem: „Morgens zur Öffnung muss das Zählsystem einen Reset vornehmen, und dabei hakt es sich manchmal fest“, bedauert Müller. „Daher sind dann Fahrzeuge registriert, die gar nicht mehr unten im Parkhaus stehen.“ Bedauerlicherweise trete dieser Fehler aber nicht dauerhaft, sondern nur manchmal auf.

„Wir haben das schon zweimal bei der Betreiberfirma in Düren reklamiert. Die schickten uns dann einen Mechaniker, aber als der kam, lief alles wie geschmiert, und er konnte keinen Fehler finden“, berichtet Müller. Der Centermanager versichert aber: „Wir sind am Ball und arbeiten dran.“ Sein Rat: „Im Zweifelsfall bei Rot hinunterfahren. Wenn dann im Untergeschoss wirklich alles besetzt ist, muss man eben oben weitersuchen.“