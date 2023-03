Körberhaus: „Meine Symphonie“: Bergedorfer erobern die große Bühne

Das Musikprojekt der Körber-Stiftung geht dieses Mal in den großen Theatersaal des Körberhauses. Große Gefühle sind garantiert.

„Mannheim brennt“: Richard Neff performt bei der Premierer live und wird von Mark Scheibe am Piano begleitet.

Bergedorf. Es droht die ganz große Bühne für Heidi und Richard Neff, Martin Kästner, Claudia Singer und ihre weiteren Mitstreiter von „Meine Symphonie“, dem Musikprojekt der Körber-Stiftung zur Eröffnung des Körberhauses. Nachdem die Musik-Novizen am 7. Dezember die Uraufführung ihrer vertonten Biographien im voll ausgebuchten Körbersaal mit Bravour und breiter orchestraler Unterstützung bestritten haben, treten sie nun am Donnerstag, 30. März, im großen Lichtwarktheater. Los geht es um 19 Uhr.

Schon von vornherein kostet es Überwindung, vor großem Publikum zu singen, zu performen. Umso größer wird die Herausforderung dadurch, dass die Teilnehmer von „Meine Symphonie“ persönliche Lebensgeschichten und Erfahrungen mit Wildfremden in diesem „Showformat“ teilen werden. Das klappte indes bei der Premiere so famos, dass das Konzert wahrhaftig ein Genuss wurde. Nun also der zweite Streich vor einem vielleicht voll besetzten Lichtwarktheater mit 468 Plätzen?

Körberhaus: „Meine Symphonie“ im großen Saal

Unter der Anleitung des Berliner Top-Komponisten Mark Scheibe und mithilfe des 25-köpfigen Orchesters „musici eremiti hamburg“ sowie einem professionellen Gesangsquartetts wird es im Gegensatz zum ersten Konzert drei neue, unveröffentlichte Kompositionen geben.

Sascha Hartmann erzählt in „Zitroneneis“ von seiner Vergangenheit in Ost-Deutschland, Wilma Elsing ist die Protagonisten von „Kleine Schriften, große Pläne“ und Herdegül Baran nicht „Der Schattenmann“, sondern eine türkischstämmige Dame, die von ihrer Zeit als Gastarbeiterin in Deutschland berichtet. Komponist Scheibe erarbeitete seit September 2022 gemeinsam mit den Teilnehmern Musik und Texte der Beiträge, machte seine Damen und Herren sozusagen bühnenfit.

Wer sich „Meine Symphonie Volume 2“ nicht entgehen lassen möchte, sollte sich schnell seinen kostenlosen Platz in neuen Theatersaal sichern. Einfach anmelden unter dem Link koerber-stiftung.de/veranstaltungen/meine-symphonie/registration.

Übrigens ist zum Entstehungsprozess nun auch eine Kurzdokumentation in der Mediathek auf der Homepage der Körber-Stiftung abrufbar, welche die Arbeit von Scheibe mit den Interpreten von „Meine Symphonie“ zeigt, gebündelt in 6:20 Minuten.

