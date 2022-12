Polizei Bergedorf: Stellen Diebe Autos auf Frascatiplatz zur Abholung bereit?

Die Polizei entdeckt ein in Rahlstedt gestohlenes Auto auf einem Transporter in Bergedorf und nimmt Verdächtigen (28) fest.

Bergedorf/Neuallermöhe. Die Polizei Bergedorf hat am späten Donnerstagsabend einen 28 Jahre alten Autodieb auf frischer Tat ertappt. Dieser war den Beamten zunächst an der Brookkehre aufgefallen, als er gerade dabei war, einen Mazda 3 auf einem Autotransporter festzurren. Die Ermittler beobachteten weiter und sahen, wie der Verdächtige den Transporter auf den Frascatiplatz fuhr und dort begann, die Kennzeichen des Kompaktwagens abzumontieren. Er entfernte sich anschließend mit den Nummernschildern.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei aber ermittelt, dass das Auto am Mittwochmorgen von jemandem an der Rahlstedter Straße als gestohlen gemeldet worden war. Nun klickten die Handschellen bei dem 28-Jährigen, der Transporter mitsamt gestohlenem Mazda wurde sichergestellt. Der Festgenommene wurde mittlerweile erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt. Die Kriminalpolizei prüft nun auch, ob der Mann für weitere Autodiebstähle verantwortlich ist.

Polizei Bergedorf: Autodiebe schlagen auch in Neuallermöhe zu

Derweilen wurden auch in Neuallermöhe zwei Fahrzeuge offenbar in der Nacht zu Donnerstag gestohlen. An der Hans-Stoll-Straße vermisst ein Autofahrer seinen Toyota-SUV des Modells Rav4, der in einem privaten Carport abgestellt worden war. Des weiteren verschwand ein weiterer SUV, ein Hyundai Santa Fe, der am Fahrbahnrand der Otto-Grot-Straße geparkt war.