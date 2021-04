Sie freuen sich auf die Kita am Brookdeich: Geschäftsführerin Sandra Bruch (l., 27) und die künftige Kita-Leiterin Nicole Büsching (48) erklären die Namensgebung: „Der schlaue Fuchs passt sich an seine Umgebung an, so wie wir uns eben auf die Kinder individuell einstellen wollen.“