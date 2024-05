Fünfhausen. Klassenerhalt geschafft! Aufsteiger SC Vier- und Marschlande spielt weiter in der Landesliga. Doch es musste kräftig gezittert werden.

Froschkönigweg, Drosselbartweg, Zwergenstieg, Däumlingtwiete und Prinzenweg heißen die Straßen am Sportplatz Legienstraße unweit des Schiffbeker Moors. Willkommen in Hamburgs Märchenland! Dorthin machten sich Kevin Wobbe, Trainer des Fußball-Landesligisten SC Vier- und Marschlande, und einige seiner Spieler auf, um dem Spiel von Abstiegskonkurrent Concordia II beizuwohnen. Und wie es sich für einen solchen Ort gehört, wurde es ein märchenhafter Nachmittag.

Der SCVM-Trupp musste auf eine Niederlage Concordias hoffen, dann wäre der Klassenerhalt geschafft. Ihren eigenen Teil zu einem möglichen Happy End hatten die Vier- und Marschländer bereits am Freitagabend (3. Mai), als sie mit 2:1 beim Oststeinbeker SV gewannen. Schon das war dramatisch gewesen: Den 0:1-Rückstand durch Kevin Asante (22.) hatte Jan Kohlepp zwar schnell ausgeglichen (67.), doch ein Punkt beim Absteiger, das war klar, wäre zu wenig gewesen.

Erfolgreicher Ausflug des SC Vier- und Marschlande ins Märchenland

In der zweiten Minute der Nachspielzeit nahm SCVM-Stürmer David Toth schließlich aus 18 Metern Maß und versenkte die Kugel zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Saisontor Nummer 19 des Mittelstürmers war sein vielleicht wertvollstes. „Das war schon ein ganz besonderer Moment“, schildert Wobbe. „Ich wollte losschreien, aber ich hatte überhaupt keine Stimme mehr.“

„Da ging mir die Pumpe." SCVM-Coach Kevin Wobbe zitterte sich mit seiner Mannschaft über ein ganzes Wochenende hinweg zum Klassenerhalt.

Das Drama setzte sich am Sonntag fort. Denn kaum waren Wobbe und seine Spieler im Märchenland angekommen, da ging Abstiegskonkurrent Concordia II beim Tabellendritten HT 16 durch Johannes Stender (22.) und Juan Genao (33.) mit 2:0 in Führung. „Ich war schon das ganze Wochenende über so angespannt“, schildert Wobbe. „Als Concordia dann so schnell 2:0 führte, da ging mir schon die Pumpe.“

Christopher Leitlof wird neuer Coach beim SCVM, das bisherige Trainerteam unterstützt ihn

Doch in der Folge nahm die Partie eine märchenhafte Wende. Noch vor der Pause gelang Emrah Ates per Foulelfmeter der 1:2-Anschlusstreffer (45.+2). Nach dem Seitenwechsel drehten Caleb Awuah (55., 85.) und Taufeeq Fousseni (70.) die Partie dann endgültig in einen 4:2-Erfolg für die HT 16. Am lautesten jubelten natürlich die Zaungäste aus den Vier- und Marschlanden, deren Klassenerhalt damit endgültig feststeht.

Der SCVM kann also ganz entspannt in das letzte Spiel am Sonntag gegen den VfL Lohbrügge gehen (15 Uhr, Fünfhausen). Die Weichen für die kommende Saison sind auch schon gestellt. Christopher Leitlof, bislang ETSV Hamburg II, wird neuer Trainer und wird unterstützt vom bisherigen Trainerteam, also Kevin Wobbe und Robin Herzog als Co-Trainer sowie Maurice Herzog als Torwart-Trainer.

Klassenerhalt geschafft! Jetzt ist der Party-Ausschuss gefordert

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wann wird der Erfolg gefeiert? Am Sonntagabend nach dem letzten Spiel ist das natürlich ungünstig, daher gibt es Überlegungen, die Partie auf Sonnabend vorzuziehen. Ergebnis offen. Aber sicher ist: Die Vier- und Marschländer werden schon eine Gelegenheit finden. „Wir haben für so etwas einen Party-Ausschuss in der Mannschaft“, erläutert Wobbe. „Der ist schon an der Sache dran.“