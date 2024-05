Hamburg. Bei der dritten Auflage luden 18 Chöre zum Mitsingen ein. Von außen klang Bergedorfs Körberhaus wie ein Bienenstock. Die Höhepunkte.

Schon beim ersten Offenen Singen am Freitag, 3. Mai, ließ sich das Publikum nicht lang bitten und erschien zahlreich. Und am Sonnabend saßen viele Menschen im Lichtwarktheater, die in den Stunden zuvor an einem der Gesangs-Workshops im Körberhaus teilgenommen hatten. Spätestens am Sonntag fühlte sich Moderatorin und Chorleiterin Christiane Canstein im Saal dann so vertraut wie im Probenraum. 18 Chöre mit mehr als 800 Stimmen brachten an diesem Wochenende das Lichtwarktheater und mit ihm das ganze Körberhaus im Herzen Bergedorfs zum Klingen.

Dass jeder Tag des 3. Bergedorfer Chorfestivals zu einem Fest wurde, dafür sorgte der perfekte Rahmen und die musikalische Vielfalt von jeweils sechs Chören, die das Abendprogramm gestalteten. Wenn zum Grande Finale dann alle gemeinsam sangen, badete das Publikum im Klang.

Kultur Hamburg: Das 3. Bergedorfer Chorfestival war ein voller Erfolg

Auch das Quartett „aKaPelle“ lud am Sonnabend zum Mitsingen ein. „Und die Chöre singen für Dich“ heißt es in Mark Forsters „Chöre“, einem Song, der alles vereint, was Singen ausmacht: Musik und Gesang als Quell der Freude, als Trostpflaster und als Mutmacher für alle, die sich allein nicht gehört fühlen.

Beim Bergedorfer Chorfestival war der Spaß immer mit auf der Bühne und die Rührung – vor allem bei den Shantys der „Sander Jungs“ und dem Seemanns-Chor Hamburg – mit an Bord. Sichtlich Spaß hatten die Kleinsten von „Buntgemischt“ aus der Grundschule Curslack-Neuengamme und der Anton-Rée-Chor der ersten vier Grundschulklassen aus Allermöhe.

Perfektion und Kunstfertigkeit beeindruckten bei den Ensembles mit klassischem Repertoire

Ihrem Namen alle Ehre machten die Sängerinnen und Sänger des nach dem Glückshormon benannten Chores „Dopamin“. Auch ohne Textfestigkeit im Publikum brachten die Stimmen aus zwölf arabischen Ländern das Mitreißende ihrer Musik zum Tragen. Perfektion und Kunstfertigkeit beeindruckten bei den Ensembles mit klassischem Repertoire wie der Camerata Bergedorf unter der Leitung von Christoph Westphal und dem Kodály-Chor Hamburg.

Beim 3. Bergedorfer Chorfestival luden 18 Chöre zum Mitsingen ein: hier der Seemannschor Hamburg © Martina Kalweit | Martina Kalweit

Das Bergedorfer Chorfestival hatte 2015 Premiere. Die zweite Auflage erfolgte 2017. Es folgte eine lange Durststrecke, in der viele Stimmen hinter der Maske verschwanden, das gemeinsame Singen in der Hochphase der Pandemie gar ganz verboten war. Auch der Umzug ins neue Körberhaus stellte eine organisatorische Herausforderung dar.

Am vergangenen Wochenende pulsierte das Haus bis unters Dach. Für die faszinierende Bandbreite an Tönen und Stilen sorgte eine Kooperation des Körberhauses, der Chorgemeinschaft Hamburg und der Bergedorfer Zeitung. Im Chor-Genre nennt man diese Zusammenarbeit auch Kanon. Der Kanon fördert die Konzentration, das Gemeinschaftsgefühl und macht riesig Spaß.