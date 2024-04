Hamburg. Ehepaar entdeckt den Vogel bei sich und ist perplex. So was ist ihnen noch nicht passiert. Jetzt fragen sie: Wen gehört das Tier?

Rehe und Fasane oder auch schon mal ein Fischreiher, die sich die Goldfische im Gartenteich schmecken lassen wollten, haben die Eheleute Renate (80) und Heiner (82) Puls in ihrem Garten Beim Sandbrack schon erlebt. „Jedoch in den über 60 Jahren, in denen wir hier leben, hat uns noch nie ein Pfau zu Frühstück begrüßt“, berichtet die ehemalige Erzieherin aufgeregt.

Während sie mit ihrem Mann am Freitagmorgen frühstückte, entdeckte sie plötzlich ein prächtiges Pfauenweibchen, das offenbar über den kleinen Bach in den Garten gelangt war und dort neugierig nach Futter suchte. Renate Puls rief umgehend die Polizei am Zollenspieker an, um zu erfragen, wo dieses Tier möglicherweise entlaufen ist, während der Ehemann mit seiner Kamera fleißig Fotos schoss.

Pfau im Garen ist nicht sehr scheu

„Sehr scheu ist das Pfauenweibchen nicht“, berichtete er. Inzwischen war der wunderschöne Vogel im Nachbargarten der Familie Sudeikat unterwegs. Jörn Sudeikat schmunzelnd: „Ich habe schnell im Internet nachgesehen und den Fasan mit Blaubeeren und Salatgurke gefüttert. Natürlich Bio und in kleinen Pfauenhäppchen geschnitten.“

Ganz besonders fasziniert war der farbenprächtige Vogel von dem Teewagen auf der Terrasse, ob er hinter der Scheibe das Futter des Katers entdeckt hatte oder sich selber in der Scheibe des Terrassenfensters, war nicht ohne weiteres zu erkennen. Jedenfalls kam die Pfauendame, wenn sich die Menschen langsam und ruhig verhielten, bis auf wenige Meter an sie heran, erst dann begann der Fluchtreflex.

Am Nachmittag dachten die kurzzeitigen „Pfauensitter“ schon, die Halter wären gefunden – was sich kurze Zeit später aber doch als falsch herausstellte. Doch wohin gehört das prächtige Tier? Eigentümer können sich melden bei den Eheleuten Puls unter der Telefonnummer 040/737 29 57.