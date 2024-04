Hamburg. Das Haus in Allermöhe braucht finanzielle Unterstützung. Die Musikerin und Jonni Hamburg wollen mit dem Konzert in Nettelnburg helfen.

Sängerin Lena Inter (41), gebürtige Geesthachterin, unterstützt regelmäßig das Auxilium-Hospiz in Geesthacht durch ein Hoffest und Konzert. Nun hilft sie auch dem Hamburger Hospiz am Deich in Allermöhe. Das Haus am Allermöher Deich 445, in dem seit einem Jahr schwerst kranke und sterbende Menschen versorgt werden, ist auf Spenden angewiesen. Der Grund: Die Krankenkassen tragen nur 95 Prozent der Kosten für den stationären Aufenthalt in einem der insgesamt 14 Zimmer. Den restlichen Anteil muss die Einrichtung stemmen, die von der Stiftung Hamburg Hospiz betrieben wird. Das Hamburger Hospiz am Deich ist daher monatlich auf Spenden von rund 10.000 Euro angewiesen.

Um das Hospiz dabei zu unterstützen, bittet die in Nettelnburg lebende Sängerin am Mittwoch, 1. Mai, unter dem Motto „Nettelnburg hilft“ zu einem Benefizkonzert auf dem Kirchenvorplatz der Bugenhagen-Kirche (Nettelnburger Kirchweg 4 b) in Nettelnburg. Ab 15 Uhr gibt es Livemusik von Lena Inter und Jonni Hamburg, Kaffee, Kuchen und Grillwurst für den guten Zweck. Der Erlös aus dem Event wird an das Allermöher Hospiz gespendet.

Lena Inter organisiert Benefizkonzert in Nettelnburg für das Hospiz am Deich

Jonni Hamburg, Deutschpopsänger aus Curslack mit dem bürgerlichen Namen Sven Baustian, hat inzwischen zwei Alben aufgenommen. Darin besingt er beispielswiese das Freiheitsgefühl auf der Reeperbahn („Auf der Reeperbahn nachts um halb drei“). Für Lena Inter ist das Event das zweite Benefizkonzert in ihrer Gemeinde. Im Jahr zuvor kamen 3000 Euro zusammen, die Summe wurde damals an Kriegsopfer der Ukraine gespendet.