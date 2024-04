Hamburg. Das erste von insgesamt drei Wochenenden mit gesperrten Fahrstreifen auf der Brücke steht an. Autobahn GmbH empfiehlt Umleitung.

Am kommenden Wochenende beginnen die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten an der Norderelbbrücke. Die A1 wird von Sonnabend, 13. April, 5 Uhr, bis Sonntag, 14. April, 22 Uhr, zwischen dem Autobahndreieck HH-Norderelbe und dem Autobahndreieck HH-Südost teilweise gesperrt. Betroffen sind zwei Fahrstreifen in Richtung Süden, eine Spur wird frei bleiben.

Die Brücke über das Autobahnkreuz HH-Ost, A24, Horner, Kreisel, Sievekingsallee, Bürgerweide, A255 und A1 zu umfahren, ist nicht möglich. Grund sind Maßnahmen in der Innenstadt an der Bürgerweide. Die Autobahn GmbH empfiehlt stattdessen, die Umleitung 26 zu nutzen und ab der A1-Anschlussstelle HH-Billstedt über die B75 und die A255 zur A1 zu gelangen.

A1: Fahrspuren auf der Norderelbbrücke werden gesperrt

Weitere Sperrungen sind an den Wochenenden 20./21. April und 27./28. April geplant. Der Grund für die Sperrung ist die Sanierung der Übergangskonstruktion der Brücke. Diese entlastet die eigentliche Elbquerung, da das Bauwerk aus den 1960er-Jahren wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens stark belastet wird.