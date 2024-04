Bergedorf. Sowohl ein grauer Mercedes als auch ein schwarze Škoda mussten abgeschleppt werden. Warum die Fahrer dennoch Glück hatten.

Wie es genau zu diesem Unfall kam, ist noch ungeklärt. Aber am Sonnabendmorgen knallten auf dem Curslacker Neuen Deich in Bergedorf gegen 10 Uhr zwei Autos zusammen. Auf Höhe des dortigen Teppichmarktes gerieten ein grauer Mercedes und ein schwarzer Škoda aneinander. Obwohl der Škoda eine stark eingedrückte Fahrerseite hat, sind laut Lagedienst der Polizei keine Menschen verletzt worden. Zum Glück gingen in beiden Fahrzeugen die Airbags auf.

Polizei: Ursache des Unfalls in Bergedorf ist noch ungeklärt

Da reichlich Trümmerteile und Splitter auf den Fahrbahnen lagen, wurde die Stadtreinigung angefordert. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. So kam es zu einem kleinen Stau. Wer von der A25 kommend in Richtung Bergedorf wollte, musste Geduld haben.

Die Wartenden konnten zwei Funkstreifenwagen sehen und die Feuerwehr, die zu Hilfe geeilt war. Denn nur wenige Meter weiter, in Höhe des Fitnessstudios, war zudem eine Ölspur auf der Straße entdeckt worden. Diese Gefahrenstelle wurde schleunigst abgestreut.