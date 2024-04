Hamburg. Bei dem Unfall werden Auto und Holzmast schwer beschädigt. Zudem müssen Mitarbeiter von Stromnetz Hamburg anrücken.

Der Fahrer eines Chevrolet, der am Sonnabend, 6. April, auf dem Vorderdeich in Reitbrook in Richtung Kirchwerder unterwegs war, kam gegen 20.40 Uhr nach rechts von der Deichstraße ab. Der SUV prallte in Höhe Haus Nummer 275 gegen einen hölzernen Laternenmast. Der Mast zersplitterte und eine Oberleitung hing herunter.

Der Fahrer des SUV mit Hamburger Kennzeichen wurde von Feuerwehrleuten betreut, hatte bei dem Unfall laut Lagedienst der Polizei Hamburg aber keine Verletzungen erlitten. Der Mann musste sich vor Ort einem Atemalkoholtest unterziehen: Er hatte 1,85 Promille. Daraufhin brachte die Polizei den Mann auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen worden ist.

SUV-Fahrer rammt Lichtmast

Mitarbeiter von Stromnetz Hamburg sind noch in der Nacht gegen 23 Uhr an den Unfallort gefahren, um sich um den beschädigten Mast zu kümmern. An ihm war laut Polizei „ein nicht unerheblicher Sachschaden“ entstanden. Eine genaue Schadensumme, auch für den im Frontbereich schwer beschädigten SUV, konnte der Lagedienst jedoch nicht nennen.

Die Einsatzkräfte sicherten den schweren Wagen mit Holzkeilen, um ein Abrutschen vom Vorderdeich zu verhindern. Ein Abschleppwagen barg anschließend das Fahrzeug. Laut Lagedienst waren die Bergungsarbeiten um 23.25 Uhr abgeschlossen. cl/hy