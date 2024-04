Hamburg. Fahrerin muss nach Auffahrunfall mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die FF Kirchwerder-Süd leistete die Erstversorgung.

Unfall auf dem Kirchwerder Landweg im Bereich der Kreuzung Fersenweg: Ein VW Golf, der am Donnerstag, 4. April, gegen 11.35 Uhr auf dem Kirchwerder Landweg in Richtung Elbe unterwegs war, fuhr gegen einen Lkw mit Sattelauflieger, der vor ihm in die gleiche Richtung unterwegs war.

Die Fahrerin des Volkswagens, eine ältere Frau, zog sich bei dem Auffahrunfall, dessen Ursache bisher ungeklärt ist, eine Platzwunde am Kopf zu. Bei dem Aufprall lösten beide Airbags im VW aus. Die Frau war ansprechbar, wurde vor Ort von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Süd behandelt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilt die Presssestelle der Polizei Hamburg mit.

Der Volkswagen ist ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Kirchwerder Landweg wurde während des Notfalleinsatzes voll gesperrt. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr dann wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. cl/hy