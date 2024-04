Neuengamme/Curslack. Ehepaar Marlis und Niko Clausen machte sich vor genau 50 Jahren selbstständig. Gratulanten würdigen eine Vierländer Institution.

Marlis und Niko Clausen, Betreiber des Vierländer Marktes, sind seit fünf Jahrzehnten selbstständig – und das haben sie am Donnerstag groß gefeiert: Mehrere Hundert Gratulanten – Freunde, Nachbarn, Kunden, Geschäftspartner und Vertreter der lokalen Politik, Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann und Stefan Giese, Geschäftsführer Edeka Nord – feierten das erfolgreiche Unternehmerpaar in seinem Vierländer Landhaus,nur wenige Hundert Meter vom Vierländer Markt entfernt.

Die Festredner erinnerten an den Werdegang der Kaufleute, die am 4. April 1974 ihren ersten Laden eröffneten, einen gerade mal 40 Quadratmeter kleinen Getränkemarkt am Curslacker Heerweg. 1980 eröffneten die Clausens neben ihrem Getränkemarkt, wo heute Penny zu finden ist, ihren ersten Vierländer Markt. Der heutige Vierländer Markt am Neuengammer Hausdeich existiert seit 1991. Inzwischen ist er 2000 Quadratmeter groß. Zu dem Familienunternehmen gehört auch ein Edeka-Markt in Stove.

50 Jahre Vierländer Markt: „Man geht nicht zu Edeka, sondern zu Clausen“

„Sie arbeiten bis heute unermüdlich daran, ihren Traum zu verwirklichen“, sagte Cornelia Schmidt-Hoffmann, die den Vierländer Markt als „echte Institution“ bezeichnete: „Man geht nicht zu Edeka, sondern zu Clausen.“ Das viele Herzblut, das in das Geschäft gesteckt worden sei, wüssten die Menschen in der Region zu schätzen, betonte die Bezirksamtsleiterin. „Der Erfolg des Marktes ist Ihr persönlicher Erfolg – und auch eine Vier- und Marschländer Erfolgsgeschichte.“ Stefan Giese, Geschäftsführer Edeka Nord, nannte das Ehepaar „Unternehmer durch und durch. Ihr liebt den Einzelhandel“.

Bei der Jubiläumsfeier saßen die Gäste in mehreren Räumen des Vierländer Landhauses. Die Festreden wurden per Lautsprecher übertragen. © Thomas Heyen | Thomas Heyen

Diese Tage wird das Jubiläum kräftig weiter gefeiert: Am Freitag, 5. April, sind Kunden, Freunde, Bekannte, Vereine, Feuerwehren und andere Akteure, die das Dorfleben prägen, von 15 Uhr an ins Vierländer Landhaus eingeladen. Einen Tag darauf wird dort mit allen Mitarbeitern – mehr als 150 Frauen und Männer – gefeiert. Im Sommer steigt dann die nächste große Party: Dann feiern Marlis und Niko Clausen ihre Goldene Hochzeit.