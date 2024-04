Hamburg. In einem Linienbus mitten in der Nacht in Kirchwerder: Busfahrer beobachtet etwas Verdächtiges und handelt sofort.

Die Polizei Bergedorf hat einen Mann festgenommen, der sich in einem Bus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) entblößt hat: Am Kirchwerder Hausdeich stellten die Beamten den mutmaßlichen Exhibitionisten in der Nacht zum Mittwoch.

Der 55-Jährige war mit drei anderen Fahrgästen sowie dem Fahrer um 3.37 Uhr nachts in der Linie 124 unterwegs. Der Busfahrer bemerkte dann irgendwann, dass der Mann seine Hose herunterließ und begann, an seinem Geschlechtsteil herumzufummeln. Glück für die anderen Fahrgäste: Sie bemerkten es wohl nicht.

Polizei Hamburg: Exhibitionist entblößt sich in VHH-Bus in Kirchwerder

Der Busfahrer alarmierte sofort die Polizei. Die konnte den 55 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten am Kirchwerder Hausdeich in Empfang nehmen. Später wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht nun eine Anzeige: Exhibitionistische Handlungen werden mit Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafen geahndet.