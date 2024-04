Allermöhe. Hunderte Fahrzeuge und Zuschauer beim beliebten Car Friday an der Aral-Tankstelle Allermöhe. Nicht alle getunten Autos waren „legal“.

Immer wieder treffen sich Cruiser und Auto-Poser an der Aral-Tankstelle im Gewerbegebiet Allermöhe. Karfreitags ist am Wilhelm-Iwan-Ring 1 stets besonders viel los. So war es auch an diesem Karfreitag – von den Cruisern „Car Friday“ genannt – wieder: Die Polizei zählte nach Angaben des Mediendienstleisters Citynewstv rund 700 Fahrzeuge, darunter viele getunte Autos, und etwa 1500 Fahrer und Zuschauer.

Die Polizei führte 20 Stichpunktkontrollen durch und stellte einige Fahrzeuge, darunter auch ein Motorrad, sicher. An den Fahrzeugen waren Teile montiert, die nicht zugelassen waren oder gegen die Betriebssicherheit verstoßen haben. Bei einem der kontrollierten Fahrer fanden die Beamten eine geladene Schusswaffe – einen Gasrevolver mit Magazin. Er wurde sichergestellt.

Rings um die Tankstelle kam der Verkehr zeitweise zum erliegen. Die Cruiser und Poser parkten teilweise auf den Flächen der benachbarten Gewerbehöfe.