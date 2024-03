Curslack/Bergedorf. Firma Pietsch charterte kurzerhand einen Bus, als der Ausflug der Schüler wegen des Streiks im Personennahverkehr zu scheitern drohte.

Happy End für 40 Elbkinder in der Ferienbetreuung der Grundschule Curslack-Neuengamme: Trotz des Streiks der Busfahrer der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein ermöglichte das Team um Sozialpädagogin Claudia Reher, Leiterin der Nachmittagsbetreuung, den Kindern einen Kinobesuch.

„Eigentlich wollten wir als Ferienaktion mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Schule in Curslack zum Hansa-Filmstudio in Bergedorf fahren, aber wegen des Streiks schien der schöne Ausflug ins Wasser zu fallen“, sagt Claudia Reher. Als sie das am Abendbrottisch ihrem Mann Jesco Reher, Mitinhaber der Zimmerei Pietsch, erzählte, griff dieser sofort ein. Und so wurde der Zimmereibetrieb zum rettenden Engel des Kinobesuchs.

Zimmerei Pietsch spendiert Schülern einen Reisebus

Im Führungsteam von Firma Pietsch war man sich sofort einig, den Ausflug zu sponsern. „Kurzerhand hat die Zimmerei einen Elite-Bus zu einem Sonderpreis von 400 Euro gechartert und so unseren Kinobesuch ermöglicht“, sagt Claudia Reher.

Um 9 Uhr fuhr Regina Kerls mit ihrem großen, komfortablen Reisebus vor der Grundschule vor und holte die 40 Kinder mit ihren Betreuerinnen ab, damit die Jungen und Mädchen im Hansa-Kino den 3-D-Film „Raus aus dem Teich“ genießen konnten. Als i-Tüpfelchen spendierten die Betreiber des Kinos den Kindern Popcorn.

Die Grundschule Curslack-Neuengamme besuchen etwa 310 Kinder. Von ihnen werden am Nachmittag 260 Kinder von den Erzieherinnen des Trägers Elbkinder betreut. In der Ferienbetreuung in den Frühjahrsferien sind es etwa 60 Kinder.