Bergedorf/Curslack. Unbekannte knacken Container und Kellerverschläge, steigen in ein Haus ein. Die Beute ist teils kurios.

Mehrere Einbrüche, die an den vergangenen Tagen und Nächten im Bezirk verübt worden sind, beschäftigen die Kriminalpolizei. Auf einer Baustelle am Neuen Weg in Bergedorf haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 20. März, 17 Uhr, bis Donnerstag, 21. März, 7 Uhr, einen Container aufgebrochen. Die Beute: mehrere elektrisch betriebene Werkzeuge.

Im ähnlichen Zeitraum haben Einbrecher auch am Beckerkamp in Lohbrügge zugeschlagen. Sie knackten einen Kellerverschlag und stahlen zwei Rennräder. Bei einem weiteren Kelleraufbruch am Beckerkamp scheint die Beute eher kurios: Es wurden am Freitag, 22. März, 3 Uhr, Feuerwerksartikel gestohlen.

Kriminalpoilzei ermittelt nach Einbrüchen in Baucontainer, Kellern und Wohnhaus

Am Curslacker Heerweg in Curslack hatten Unbekannte am Donnerstag, 21. März, ein Wohnhaus im Visier. In der Zeit zwischen 15 und 18.30 Uhr hebelten sie ein rückwärtiges Fenster im Hochparterre auf und brachen in das Haus ein. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt die Bewohner des Hauses nicht daheim. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und stahlen „mehrere Armbanduhren mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich“, heißt es von der Pressestelle der Polizei Hamburg.