Hamburg. 66-Jährige vermisst ihr Gefährt, das im Treppenhaus gestanden hatte und alarmierte die Polizei. Was dann geschah.

Auf einen E-Rollstuhl hatte es in Neuallermöhe ein Dieb abgesehen und ihn mitgenommen. Doch die Beute blieb nicht lange bei ihm. Die Besitzerin konnte gegen den Tatverdächtigen, einen 46 Jahre alten Neuallermöher, sehr schnell Strafanzeige stellen.

Das war am Mittwoch geschehen: Zunächst wurde um etwa 12 Uhr besagter Rollstuhl aus einem Mehrfamilienhaus an der Ursula-Querner-Straße gestohlen. Das hatte die 66-jährige Besitzerin bei der Bergedorfer Polizei gemeldet, nachdem sie ihr Gefährt nicht mehr am ursprünglichen Abstellort im Treppenhaus vorgefunden hatte.

Rollstuhldieb hat ein Versteck für seine Beute

Doch der Dieb hatte sicher nicht damit gerechnet: Ihren E-Rollstuhl konnte die 66-Jährige mittels einer Handy-App orten, und zwar in einer Wohnung an der Hans-Stoll-Straße. Die Ermittler besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 46-Jährigen, der etwa um 17 Uhr Besuch von der Polizei bekam. Der Rollstuhl wurde zunächst nicht in den Räumen gefunden, schließlich aber in einer Art Container, die der 46-Jährige offenbar als Garage nutzt.