Hamburg. An der Anschlussstelle wurden Asphaltschäden festgestellt, die schnell behoben werden müssen. Wann und wo es hier eng wird.

Die Anschlussstelle Bergedorf der A25 ist eine der Hauptrouten für Autofahrer, die in die Bergedorfer City wollen: Hier gibt es mit dem vierspurigen Curslacker Neuen Deich einen wichtigen Zubringer Richtung Innenstadt. Doch am Wochenende heißt es für viele Autofahrer: Umwege nehmen. Denn die Ausfahrt Bergedorf wird zumindest zum Teil gesperrt.

Betroffen ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Geesthacht: Vom Sonnabend, 23. März, 1 Uhr nachts, bis zum 25. März, 5 Uhr, morgens können sowohl die Ausfahrt als auch die Auffahrt nicht benutzt werden.

Verkehr Hamburg: A25-Anschlussstelle Bergedorf wird gesperrt

Grund sind die Fahrbahnschäden auf dem Beschleunigungsstreifen, informiert die Autobahn GmbH. Deshalb sei auch bereits ein Tempolimit eingerichtet worden. Nun müssen die Asphaltschäden „großflächig“ saniert werden. Dafür wird die Anschlussstelle samt rechtem Fahrstreifen gesperrt. Nur der Überholfahrstreifen bleibt geöffnet. Die verbliebene Straßenbreite beträgt vier Meter.

Autofahrer, die Richtung Bergedorf abfahren wollen, werden gebeten, die nächste Ausfahrt Curslack zu nehmen und dann über die B5 nach Bergedorf zu fahren. Dort gibt es zwar auch gern mal Stau, wenn sich die Linksabbieger bis auf die Autobahn zurückstauen. Aber die Anfahrt Nettelnburg ist eine schwierige Alternative, wird doch am Oberen Landweg mit einer Einbahnstraße in „falscher“ Richtung gebaut.

Wer auf die Autobahn in Richtung Geesthacht auffahren möchte, soll laut Autobahn GmbH zunächst in Richtung Hamburg auffahren, dann Nettelnburg wieder abfahren und in Fahrtrichtung Geesthacht wieder auffahren.