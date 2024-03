Hamburg. Langfinger stehlen ganz bestimmte Teile der Innenausstattung des Fahrzeugs. Unklar ist, wie sie Zugang zum Auto erhielten

Diebe haben zwischen Montag, 18. März, und Dienstag, 19. März, am Felix-Jud-Ring in Neuallermöhe zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zu einer Garage, in der ein 5er-BMW geparkt war. Offensichtliche Einbruchsspuren konnten die Ermittler zunächst nicht feststellen. Die Diebe schlugen dann eine hintere Scheibe des Autos ein und montierten das Lenkrad, die Mittelkonsole mit Schalthebel und das Navigationsgerät ab. Bei dieser Gelegenheit ließen die Unbekannten auch noch vier Reifen, die neben dem Auto in der Garage lagerten, mitgehen.

Im gleichen Tatzeitraum schlugen auch am Fanny-Eißler-Bogen in Allermöhe unbekannte Täter zu. Sie stahlen einen Audi A4, der unter einem Carport abgestellt worden war.