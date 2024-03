Hamburg. Premiere! In dem Begegnungszentrum ist ein Frauenfestival geplant. Organisatorin Julia Gartz hat eine Menge Teilnehmer gewinnen können.

Auch wenn Männer gerne mal die Augen rollen, sobald sich Frauen über all die unbezahlte Arbeit innerhalb der Familie beschweren: Deutschlands Frauen haben im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt immer noch wöchentlich rund neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer. Der sogenannte Gender Care Gap lag damit bei 43,8 Prozent. Grund genug also, die Frauen einmal richtig hochleben zu lassen. Und genau das soll jetzt auch bei einem Frauenfestival im Haus im Park in Bergedorf geschehen.

Bergedorferin Julia Gartz, hauptberuflich Expertin für Face-Yoga, organisiert den Frauentag am Gräpelweg 8. Am Sonnabend, 11. Mai, sind von 9.30 bis 18 Uhr jede Menge Aktionen und Workshops in dem Begegnungszentrum geplant. Knapp 30 Teilnehmer sind dabei.

Ein Frauenfestival im Haus im Park Bergedorf mit etlichen Teilnehmern

Die 34-Jährige hat sich dabei von einem ähnlichen Event in Niedersachsen inspirieren lassen. „Ich dachte mir, das wäre doch schön, das auch in Hamburg zu machen“, sagt die Bergedorferin, die sich selbst als Organisationstalent bezeichnet. Gesagt, getan: Sie gewann eine Vielzahl Vereine oder Unternehmen, die sich beteiligen. „Es soll nicht unbedingt ein Messe-Charakter sein, mehr ein Tag, der den Frauen die Möglichkeit gibt, einmal den Alltag abzulegen“, sagt sie.

Zwölf Workshops und Vorträge sind geplant, außerdem jede Menge andere Aktionen. Das alles soll, wie auch Kaffee und Kuchen, im Tagesticket von 55,70 Euro enthalten sein. Die Liste der Teilnehmer ist lang: Es gibt eine Farb- und Stilberatung, Naturkosmetik von der Nordsee, Handtaschenkollektionen oder Yoga-Kleidung. Zudem jede Menge Infos rund um Gesundheit und Wohlbefinden – von „Balance Training“ über Massage, Darm- und Hormongesundheit, Heilkräuter oder „mehr Lebensenergie“.

E-Bikes für Frauen, Migränekissen und Handmassagen

E-Bikes für Frauen werden gezeigt, zudem Handgemachtes wie etwa Migränekissen und Musselintücher. Bei den Workshops geht es etwa um Stimmtraining, Ayurveda, Methoden aus Hawaii zur Darmgesundheit oder Lebensenergie durch Qigong. Das alles zielt auf Frauen jeden Alters ab: Auch das Deutsche Rote Kreuz ist dabei und informiert über Seniorenreisen und andere Aktivitäten.

Einlass ist ab 9.30 Uhr, Eröffnung gegen 10 Uhr. Ab 10.30 Uhr können die Teilnehmer an den Workshops teilnehmen, Vorträge hören, die Stände genießen oder bei einer „Mitmach-Aktions-Insel“ dabei sein, die etwa zum Testen von Shiatsu, zu kreativer Arbeit oder einer Handmassage einlädt. Natürlich könnten die Frauen auch erstmal alles erkunden oder an verschiedenen Orten einfach nur entspannen, wirbt Julia Gertz in ihrer Ankündigung: „Spüren Sie mal hin, was Sie gerade benötigen.“

Auch eine üppige Mittagspause ist geplant, mit veganen und vegetarischen Varianten sowie alternativ einem Grillbüfett. Ein regionaler Bäcker versorgt die Frauen mit Kuchen, Kaffee und Tee, auch das ist, wie die Workshops und Vorträge, im Preis inklusive. 300 Karten sollen zunächst verkauft werden, damit es im Haus im Park nicht zu voll wird. Die Tickets zu 55,70 Euro können bis zum 20. April unter frauenfestival@web.de erworben werden. Julia Gartz möchten allen, die in der E-Mail-Anmeldung das Stichwort „bz“ nennen, 20 Prozent Rabatt gewähren.