Hamburg. Die Polizei schnappt zwei Verdächtige mit Stücken des zersägten Rohres in Lohbrügge – die Männer waren nicht mehr ganz nüchtern.

Die Polizei hat am Freitagabend zwei mutmaßliche Metalldiebe in Lohbrügge geschnappt. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Anwohner der Riehlstraße, dass zwei Männer gerade ein kupfernes Regenrohr von einer Hauswand gerissen hätten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Verdächtigen verschwunden. In der Nähe des Tatorts erwischten die Fahnder dann aber zwei Männer, die vier Meter bereits in kleinere Stücke zersägtes Kupferrohr dabei hatten – und das geeignete Werkzeug dazu.

Die Polizisten nahmen die Verdächtigen zunächst fest und brachten sie auf die Wache. Dort war bereits der Anruf eines weiteren Zeugen eingegangen, der in der Lohbrügger Landstraße eine ähnliche Tat beobachtet hatte. Die Täter mussten ihre Beute dort allerdings an Ort und Stelle liegen lassen. Die beiden Verdächtigen sind 39 und 40 Jahre alt. Ein entsprechender Test ergab, dass beide bei der Festnahme betrunken waren.