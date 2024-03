Curslack. Fußball-Landesliga: Erfolgreiche Premiere für neuen Trainer Olaf Poschmann. Wer beim Heimsieg gegen Hamm United besonders herausstach.

Unwiderstehlich zog Arnold Lechler den Sprint an. Mühelos zog der Mittelstürmer des Fußball-Landesligisten SV Curslack-Neuengamme an zwei Gegenspielern vorbei und drang in den Strafraum ein. Aus vollem Lauf hämmerte er den Ball links oben in den Winkel. Es war das Tor zum 3:0-Endstand im Heimspiel gegen Hamm United.

Diese Szene aus der 43. Spielminute war vor 120 Zuschauern am Gramkowweg mehr als nur ein Tor. Es war ein Statement. Es symbolisierte das neu gewonnene Selbstvertrauen bei Lechler, der insgesamt zwei Treffer zum 3:0-Sieg beisteuerte (15., 43.), den dritten Treffer erzielte Fabian Knotterus (29.).

Fußball-Landesliga: Der SV Curslack-Neuengamme ist zurück in der Erfolgsspur

„Ich habe heute Taten sprechen lassen“, sagte Lechler stolz, für den diese Saison genauso wie für die gesamte Curslacker Mannschaft bislang eine Berg- und Talfahrt gewesen ist. Anfangs hatte der 32-Jährige gar keine Rolle im Kader gespielt, sich dann aber im Training aufgedrängt und war folglich wochenlang Seite an Seite mit seinem Sturmkonkurrenten Pascal Bäker aufgelaufen, bis er Bäker schließlich sogar verdrängte.

Doch als Lechler dann Mitte November längere Zeit ohne Treffer blieb, kehrte Bäker in die Startelf zurück und steuerte gleich vier Treffer zum 5:4-Erfolg gegen den SV Altengamme bei. Fortan kam Lechler nur noch von der Bank. Bis zum Sonnabend.

Gelungene Premiere für Curslacks neuen Trainer Olaf Poschmann

Curslacks neuer Trainer Olaf Poschmann hatte Lechler zurück in die Startelf geholt, und dieser dankte es mit einer starken Vorstellung. Poschmann verwunderte Lechlers Leistungsexplosion samt Traumtor nicht. „Wenn es im Training klappt, dann kann so ein Tor auch im Spiel mal herauskommen.“

Vor allem aber war es die souveräne Abwehrleistung der Vierländer, die Neu-Coach Poschmann und Sportchef Torsten Henke („Endlich, endlich zu Null!“) optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Mit den Partien gegen den Rahlstedter SC (23. März/15 Uhr) und die HT 16 (18. März/19 Uhr) kommen vor Ostern nun noch zwei weitere Teams an den Gramkowweg, die in der Tabelle aktuell vor den Vierländern stehen.

Auch SV Altengamme und FC Voran Ohe feiern Siege

Vorsichtig aufatmen darf auch der SV Altengamme. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den Bramfelder SV durch Tore von Erik Wegner (5.), Max Böttcher (10.) und Florian Rogge (90.+5) bleibt die Elf von Marco Theetz in der Abstiegszone weiter über dem Strich.

Auch interessant

Einen Rückschlag gab es hingegen für den SC Vier- und Marschlande, der bei der 0:3-Niederlage im Derby beim FC Voran Ohe kalt erwischt wurde. Schon in der Anfangsphase führte ein unkontrollierter Oher Befreiungsschlag zur 1:0-Führung durch Demirhan Brüning (9.). Muizz Saqib (11.) und Daniel Walek (22.) machten danach mit ihren Toren zum 3:0-Endstand schon in der ersten Halbzeit alles klar.

VfL Lohbrügge bleibt in diesem Jahr weiter sieglos

Am kommenden Sonnabend empfangen die Vier- und Marschländer nun Hamm United (15.30 Uhr, Zollenspieker) und könnten sich mit einem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Zeitgleich hofft der VfL Lohbrügge nach dem 1:1 beim ASV Hamburg (Tor: Niklas Pietruschka) gegen Abstiegskandidat Concordia II auf den Sieg im Kalenderjahr 2024.