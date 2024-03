Hamburg. Feuerwehr Bergedorf muss in der Nacht zu Sonntag, 17. März, an den Neuen Weg ausrücken. Nur mit Löschen ist es dort nicht getan.

Dicke Rauchschwaden zogen in der Nacht zum Sonntag, 17. März, über den Frascatiplatz: Gegen 2.15 Uhr stand dort ein Container in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Bergedorf und die Polizei rückten an.

Wie sich herausstellte, brannte bei den Sammelcontainern am Neuen Weg ein Recyclingbehälter mit Elektrokleinschrott. Flammen schlugen aus der Öffnung. Die Feuerwehr löschte mit Wasser unter Atemschutz.

Elektroschrott brennt am Frascatiplatz in Bergedorf

Doch um die Elektrogeräte im Inneren nachhaltig abzulöschen zu können, reichte das nicht: Mit Muskelkraft legten die Einsatzkräfte den Container auf die Seite. Neue Flammen schlugen nun aus den Bodenklappen. Es qualmte stark. Den Feuerwehrleuten gelang es dann, die Kleinelektrogeräte abzulöschen und aus dem vollen Container zu ziehen.

Immer wieder werden in Bergedorf Container in Brand gesteckt. Bei einem solchen Feuer am Aldi Neuengamme war die Feuerwehr im September 2023 sogar drei lange Stunden im Einsatz. cl/cr