Hamburg. Mit der Eröffnung des Körberhauses Bergedorf endete das Angebot für Geschichtsfreunde. Nun geht es im Haus im Park überraschend weiter.

Sie haben sich in viele Epochen vertieft und über historische Themen aus aller Welt diskutiert. Doch 2022 war Schluss für die etwa 100 Interessierten, die im Haus im Park in Bergedorf über viele Jahre die geschichtlichen Kurse der Körber-Stiftung besucht hatten: Denn mit dem Umzug ins neue Körberhaus fielen die Geschichtsangebote weg. Nun gibt es einen Neustart des Angebotes: Historikerin und Referentin Katrin Schmersahl bietet wieder Vorträge an.

Mithilfe der Körber-Stiftung habe sie die alten Teilnehmer zumindest teilweise wieder zusammentrommeln können, sagt die 49-Jährige. „Und vielleicht gibt es ja auch neue Geschichtsinteressierte, die natürlich herzlich willkommen sind.“ Wiederum im Haus im Park, das nun unter neuer Trägerschaft ist, wird es etliche Vorträge zu verschiedenen historischen Themen geben.

Haus im Park Bergedorf: Russland im Fokus – Geschichtskreis nimmt Arbeit wieder auf

Der Fokus liegt im Frühjahr zunächst auf Russland. „Russische Kunst: Zwischen Realismus und Impressionismus“ heißt das Thema am Mittwoch, 27. März, im Gräpelweg 8. Am 10. April geht es um „Vergangene Träume und neue Propheten: Der Symbolismus in der russischen Malerei“, am 17. April dann um „Anwälte des Lichts, der Arktis und des Friedens: Russische Ausnahmekünstler im ausgehenden 19. Jahrhundert.“ Doch auch ganz andere Epochen sollen betrachtet werden. Im Mai stehen die Forschungsreisenden Adam Olerarius (1599–1671) und Engelbert Kaempfer (1651–1716) im Mittelpunkt eines Vortrags. Später werden noch Themen wie die Auswanderung über die Hansestadt Hamburg betrachtet oder das Leben des „Rothschilds von Hamburg“, Salomon Heine.

Etwa 40 Geschichtsfans hat Organisatorin Katrin Schmersahl schon wieder um sich scharen können. Ein Honorar bekommt sie nun nicht mehr und bietet die etwa zweistündigen Vorträge (11 bis 13 Uhr, Anmeldung per E-Mail an drschmersahl64@gmail.com) deshalb auf Spendenbasis an. Nicht das einzige Angebot: Immer mehr Kultur gibt es jetzt im Begegnungszentrum Haus im Park, das von einem gleichnamigen Verein geführt wird. Auf der Webseite haus-im-park.com finden sich diverse Konzerte, Ausstellungen, Vorträge oder Kabarett.