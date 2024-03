Hamburg. Nach einem Zusammenstoß kam die Fahrerin eines Toyotas in Nettelnburg von der Straße ab – mit Konsequenzen für den Feierabendverkehr.

Die Fahrerin eines Toyota Aygo ist am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Nettelnburg nach einem Zusammenstoß von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete in einem Gebüsch auf dem Dach. Die Frau war auf dem Nettelnburger Landweg unterwegs. An der Kreuzung mit der Nettelnburger Straße bog plötzlich ein silberner VW links ab und nahm ihr die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen, daraufhin steuerte die Fahrerin ihren Toyota rechts von der Straße herunter und kippte aufs Dach.

Die angerückte Polizei sperrte eine Spur des Nettelnburger Landwegs. Die drei Frauen im VW waren unverletzt, die Toyota-Besitzerin klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Die Sperrung konnte gegen 16 Uhr aufgehoben werden, der Verkehr staute sich da jedoch bereits die Nettelnburger Straße hinauf. Ein Abschleppdienst konnte den Toyota aus dem Gebüsch bergen.