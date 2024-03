Lohbrügge. 90-jährige Lohbrüggerin fällt auf Duo in Arbeitsmontur herein. Die Kripo geht davon aus, dass die Männer auch anderswo geklingelt haben.

Die Polizei warnt dringend vor falschen Mitarbeitern von Hamburg Wasser. Aktuell haben die Trickbetrüger offenbar vor allem Senioren im Bezirk Bergedorf ins Visier genommen. Aktenkundig wurde zuletzt der Fall einer 90-jährigen Lohbrüggerin, die am Donnerstag, 7. März, Opfer eines Duos wurde, das nachmittags an ihrer Wohnungstür klingelte.

Die beiden jungen Männer standen um 15 Uhr in schwarzer Arbeitsmontur vor der Seniorin und gaben vor, in allen Mietshäusern an der Lohbrügger Landstraße im Großraum Grandkoppel den Wasserdruck messen und anpassen zu müssen. Bauarbeiten an den Trinkwasserleitungen in der Nachbarschaft machten es erforderlich, jede einzelne Wohnung zu überprüfen.

Polizei warnt vor Trickbetrügern, die es auf Senioren abgesehen haben

Während die verdutzte Lohbrüggerin mit einem der beiden Männer an der Tür sprach, ließ sie den anderen für die angeblich schnell zu erledigenden Klempnerarbeiten in ihre Wohnung. Tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten, aber als sich die angeblichen Wasserwerker verabschiedet hatten, kam das böse Erwachen: Alle Schubladen und Schränke waren durchwühlt, es fehlten der Schmuck der alten Dame und Bargeld in dreistelliger Höhe.

Beschreiben konnte sie nur den Mann, mit dem sie an der Tür gesprochen hatte. Er soll etwa 20 Jahre alt, rund 1,70 Meter klein und sehr hager gewesen sein. Erinnern konnte sie sich zudem daran, dass er und sein Komplize schwarze Arbeitskleidung trugen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Trickbetrüger nicht nur bei dieser Seniorin geklingelt haben. Um dem Duo und möglichen weiteren Komplizen auf die Spur zu kommen, wird dringend geraten, jeden Vorfall zur Anzeige zu bringen. Auch wenn die Täter nicht erfolgreich waren und ihnen der Zugang zur Wohnung verwehrt wurde. Ältere Menschen gelten als bevorzugte Opfer. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 040/428656789 entgegen.

