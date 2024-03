Hamburg. Für den Bau der Veloroute 8 muss die Straße mitten in Lohbrügge halbseitig gesperrt werden. Auch Buslinien der VHH sind betroffen.

Für fünf Monate wird der nördliche Teil des Ludwig-Rosenberg-Rings jetzt zum Engpass. Ab Montag, 11. März, 4 Uhr, lässt die Polizei den Abschnitt zwischen Wilhelm-Bergner-Straße und Walter-Freitag-Straße in Fahrtrichtung Lohbrügger Markt sperren. Hier wird der Radweg umfangreich ausgebaut und mit einem Kantstein von der Fahrbahn abgegrenzt. Es handelt sich um die mehrfach verschobene Aufwertung der Trasse für Radfahrer, die die hier verlaufende Veloroute8 vom Bergedorfer Bahnhof Richtung Hamburger City nutzen.

Der Umbau wird den Autofahrern erheblich viel Platz wegnehmen: Einerseits verschwinden sämtliche Parkplätze am Fahrbahnrand, andererseits sollen die beiderseits der Straße bereits vorhandenen Radwege von derzeit 1,50 auf 2,25 Meter verbreitert werden. Noch mehr Platz gibt es für die Fußgänger, die künftig auf drei statt nur 1,50 Metern Breite flanieren dürfen. Zudem erhalten sie eine neue Fußgängerampel, die den heutigen Zebrastreifen samt Sprunginsel in Höhe Walter-Freitag-Straße ersetzt.

Lohbrügge: Ludwig-Rosenberg-Ring wird für fünf Monate zur Einbahnstraße

Damit das alles umgestaltet werden kann, soll die Montag eingerichtete Einbahnstraße in den kommenden 20 Wochen mehrfach verschwenkt werden, aber fast immer offen bleiben. Die einzige Vollsperrung ist für zwei Tage Ende Juli vorgesehen. Gleich danach sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Verkehrspolizei rechnet für Freitag, 2. August, mit der Freigabe.

Bis dahin werden Pkw mit dem Ziel Lohbrügger Zentrum über die südliche Einfahrt in den Ludwig-Rosenberg-Ring, gleich neben dem Neubau der Polizeiwache umgeleitet. Lkw müssen einen größeren Umweg machen und werden über den Weidenbaumsweg in Bergedorf umgeleitet, passen sie vom südlichen Ludwig-Rosenberg-Ring kommend doch nicht um die Kurve in die Alte Holstenstraße.

Auch zahlreiche Linienbusse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) werden umgeleitet. Für die Fahrgäste richten die VHH Ersatzhaltestellen am Sander Damm ein.

upb