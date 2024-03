Bergedorf. „Laut werden gegen die Feinde unserer Demokratie“ heißt es bei einer Kundgebung am Sonnabend. Wer zur Teilnahme aufruft.

Es ist ein Angebot an alle Menschen im Großraum Bergedorf, ein buntes Zeichen zu setzen gegen die AfD und das Abdriften der politischen Debatte in Hass, Ausgrenzung und nationale Parolen: „Bergedorf gemeinsam für Demokratie“ heißt es am Sonnabend, 2. März, wenn sich von 14 bis 16 Uhr ein Demonstrationszug vom Bahnhof durch Bergedorfs Innenstadt und zurück bewegt.