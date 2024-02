Bergedorf. Verkehrsplaner wollen sich in Bergedorf Anregungen holen, damit sich ein teurer Flop wie in Eppendorf nicht wiederholt.

Dass das vor drei Jahren an der Kellinghusenstraße in Eppendorf eröffnete Fahrradparkhaus nahezu leer steht, verärgert – vor allem angesichts der investierten drei Millionen Euro, die augenscheinlich in den Sand gesetzt wurden. Eine solche Luftnummer möge sich bitte nicht wiederholen, schon gar nicht in Harburg, wo derzeit für sogar 16,2 Millionen Euro ein unterirdisches Parkhaus für 1200 Räder geplant wird. „Ohne eine angeschlossene Werkstatt stehen die in Harburg auf verlorenem Posten“, ahnen Hans Nauber und Gert Kekstadt, die Geschäftsfüher der Complete Dienstleistung GmbH. Das Unternehmen betreibt am Bergedorfer Bahnhof die 2011 eröffnete Radstation: „Ein guter Standort ist wichtig, denn Radler sind nicht unbedingt laufbereit.“