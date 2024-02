Hamburg. Streit unter Autofahrern eskaliert, ein 74-Jähriger stirbt. Warum der Schuldige (59) im Prozess relativ glimpflich davonkommt.

Das Landgericht Hamburg hat einen 59-Jährigen am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Lastwagenfahrer hatte gestanden, am 16. Juni 2023 einem 74-jährigen Mann im Streit auf einem Parkplatz in Allermöhe mit beiden Händen einen Stoß vor die Brust versetzt zu haben. Der Senior stürzte ungebremst auf seinen Hinterkopf und starb wenige Tage später im Krankenhaus Boberg an den Folgen eines Schädelbruchs.