Hamburg. Die Mieterin war nur kurz nicht zu Hause, da schlugen die Einbrecher zu und erbeuteten Wertsachen. Die Ermittler suchen nun Zeugen

Nur wenige Stunden Ungestörtheit haben Unbekannte am Montag ausgenutzt, um in eine Wohnung am Brookdeich einzubrechen und erfolgreich Beute zu machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell etwas von dem Einbruch mitbekommen haben.

Die 32 Jahre alte Mieterin hatte das Mehrfamilienhaus in der Zeit von 7 bis 13.30 Uhr verlassen. In diesem Zeitfenster öffnen die Täter das Türschloss, gelangten so hinein und durchwühlten die Räume der 32-Jährigen. Die ungebetenen Gäste wurden fündig und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Beute dürfte nach Angaben der Polizei einen mittleren dreistelligen Wert besitzen.

Wer verdächtige Beobachtungen am Brookdeich zu Tatzeit gemacht hat, informiert die Polizei unter der Telefonnummer 040/428654310.