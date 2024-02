Hamburg. Streit oder Überfall? Verletzte Männer in Rettungswagen und unter Polizeibegleitung abtransportiert. Ermittler untersuchen Paket-Transporter.

Ein Einsatz im Bezirk Bergedorf gibt der Polizei Hamburg Rätsel auf: Am Freitagabend um 19.19 Uhr sind vor einer Unterkunft von Fördern & Wohnen am Sandwisch in Moorfleet zwei Männer verletzt vorgefunden worden.