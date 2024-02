Hamburg. Polizeirevier und Tierarztpraxis sind Drehorte in Vierlanden. Es gibt ein Wiedersehen mit einer Darstellerin – und ein Star geht.

Die Macher jubeln: „Das hat Tatort-Niveau“! Tatsächlich muss sich die Krimireihe „Nord bei Nordwest“ hinter nichts verstecken: Im Schnitt 8,24 Millionen Menschen verfolgten im Januar im Ersten die drei neuen Folgen mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse. Der Marktanteil des Donnerstagskrimis von ARD Degeto und NDR lag bei durchschnittlich 28,4 Prozent. Die drei Folgen waren nicht nur auf Fehmarn, sondern unter anderem auch in Vierlanden, Reinbek und Geesthacht gedreht worden. Denn Schwanitz, der fiktive Ort an der Ostsee, in dem „Nord bei Nordwest“ spielt, setzt sich aus vielen Orten zusammen.