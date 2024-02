Tatenberg. Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann im Dialog mit Bewohnern der Vier- und Marschlande. Welche Themen gefragt sind.

Etwa 40 Besucher des Fährhauses Tatenberg wollten mit Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD), Leiterin des Bergedorfer Bezirksamtes, in einen direkten Dialog treten. In dem Gasthaus am Tatenberger Deich sprach die Rathauschefin mit den Besuchern – „normalen Bürgern“ und Politikern – über Themen, die die Menschen auf dem Lande bewegen, etwa den Schutz vor Binnenhochwasser, den Ausbau der Windenergie, Bauprojekte oder die geplante Entwicklung von Moorfleet.