Hamburg. Der Wissenschaftler (69) kommt nach Bergedorf. Mit unserer Redaktion sprach er über Werte und Verrohung, Politik und Klimakrise.

Er ist auf einer aufklärerischen Mission, und diese führt den international renommierten Klimawissenschaftler am Donnerstag, 22. Februar, ins Körberhaus (19 Uhr, Holzhude 1, Teilnahme über Livestream unter koerber-stiftung.de möglich): In der Reihe Altersbilder wird der Seniorprofessor der Universität Kiel und Präsident der Akademie der Wissenschaften an der Universität Hamburg. Prof. Dr. Mojib Latif, darüber sprechen, warum die Bekämpfung der Klimakrise eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Unsere Redaktion sprach vorab mit dem 69-jährigen Meteorologen und Ozeanografen unter anderem über menschliche Werte, verrohte Sitten und den Vergleich des Klimawandels mit einem gezinkten Würfel.